Помогите пожалуйста! Ввести обозначение треугольников, сверять краткую запись.

Алгебра
Помогите пожалуйста! Ввести обозначение треугольников, сверять краткую запись.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ΔАВС= ΔА1В1С1, ˂С=˂С1=90°,кроме  того равны соответствующие катеты:АС=А1С1 и ВС=В1С1.Значит данные треугольники равны по двум катетам,АВ=А1В1
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