Ребятки,очень нужна ваша помощь,времени осталось 20 минут,нужно написать сообщени??(доклад)О приспособлениях в хвойных лесах,сама тему не поняла,дайте ссылку хотябы,очень нужно
Биология
Ребятки,очень нужна ваша помощь,времени осталось 20 минут,нужно написать сообщени??(доклад)О приспособлениях в хвойных лесах,сама тему не поняла,дайте ссылку хотябы,очень нужно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
приспособления хвойных деревьев к суровым климатическим условиям. а) Способны переносить иголки покрыты слоем воска длительный холод и пропитаны смолой б) Противостоит снегам высокие цилиндрические стволы. В мрачных еловых чащах цветы травянистых растений имеют венчики белого цвета, чтобы они были издалека видны насекомым-опылителям. Например, такие цветки у ландыша, грушанки, седмичника, сныти, майника. Но, несмотря на эти приспособления , цветки трав леса часто не опыляются и не образуют семян. Поэтому размножение многих травянистых растений осуществляется делением корневищ, например, у кислицы, ландыша, купены, седмичника, майника. Это объясняет размещение этих трав в лесу группами. ниже дам ссылки
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