На поперечном срезе стебля внутрь от камбия располагается : а)луб б)пробка в) флоэма г)древесина. Помогите плиз
Биология
На поперечном срезе стебля внутрь от камбия располагается : а)луб б)пробка в) флоэма г)древесина. Помогите плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На поперечном срезе стебля внутрь от камбия располагается древесина .
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