На поперечном срезе стебля внутрь от камбия располагается : а)луб б)пробка в) флоэма г)древесина. Помогите плиз

Биология

На поперечном срезе стебля внутрь от камбия располагается : а)луб б)пробка в) флоэма г)древесина. Помогите плиз

Автор: Гость