Напиши сочинение на тему ,, Картинки весны"
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Напиши сочинение на тему ,, Картинки весны"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Весна - прекрасное время года! Все цветы распускаются и тянутся к небу. Начинают просыпаться медведи и остальные животные которые впали в спячку. Ну с началом я тебе помогла дальше сам(а)
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