Вокруг Грядок с клубникой фермер посадил разнообразные травы и луговые цветы. Сделал он это не для красоты, а для пользы дела. Задание: Объясни действия фермера.
Окружающий мир
Вокруг Грядок с клубникой фермер посадил разнообразные травы и луговые цветы. Сделал он это не для красоты, а для пользы дела. Задание: Объясни действия фермера.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фермер сделал это для пользы, потому что травы и луговые цветы учавствуют в фотосинтезе.
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