Вокруг Грядок с клубникой фермер посадил разнообразные травы и луговые цветы. Сделал он это не для красоты, а для пользы дела. Задание: Объясни действия фермера.

Окружающий мир

Вокруг Грядок с клубникой фермер посадил разнообразные травы и луговые цветы. Сделал он это не для красоты, а для пользы дела. Задание: Объясни действия фермера.

Автор: Гость