Помогите 1033 очень прошу с проверкой
Математика
Помогите 1033 очень прошу с проверкой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)3х+8 1/6=12,2 проверка 3*1 31/90+8 1/6=12,2 3х+8 1/6=12 1/5 3х=12 1/5 - 8 1/6 3х=4 1/30 х=4 1/30 :3 х=1 31/90 2)10,5-4х=2 1/3 проверка 10,5 - 4*2 1/24=2 1/3 4х=10 1/2 - 2 1/3 4х=8 1/6 х= 8 1/6 :4 х=2 1/24 3)0,6х-3/7=11,4 проверка 0,6*19 5/7-3/7=11,4 3/5х-3/7=11 2/5 3/5х=11 2/5+3/7 3/5х=11 29/35 х=11 29/35 :3/5 х= 19 5/7 4)20х+15,4=21 проверка 20*7/25+15,4=21 20х=21 - 15 2/5 20х=5 3/5 х=5 3/5 :20 х=7/25 5)х :0,7=2/35 проверка 1/25 :0,7=2/35 х=2/35 * 7/10 х=1/25 6)2,5х=1/11 проверка 2,5*2/55=1/11 2 1/2х=1/11 х=1/11 :2 1/2 х=2/55 7)37-х:0,2=36 2/3 проверка 37-1/15:0,2=36 2/3 х:1/5=36 2/3-37 х:1/5=1/3 х=1/3*1/5 х=1/15 8)8х+89 2/9=90 проверка 8*7/72+89 2/9=90 8х=90-89 2/9 8х=7/9 х=7/9 : 8 х=7/72
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