Помогите 1033 очень прошу с проверкой

Математика
Помогите 1033 очень прошу с проверкой
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)3х+8 1/6=12,2          проверка 3*1 31/90+8 1/6=12,2    3х+8 1/6=12 1/5    3х=12 1/5 - 8 1/6    3х=4 1/30    х=4 1/30 :3    х=1 31/90 2)10,5-4х=2 1/3              проверка 10,5 - 4*2 1/24=2 1/3      4х=10 1/2 - 2 1/3      4х=8 1/6      х= 8 1/6 :4      х=2 1/24 3)0,6х-3/7=11,4      проверка  0,6*19 5/7-3/7=11,4    3/5х-3/7=11 2/5    3/5х=11 2/5+3/7    3/5х=11 29/35    х=11 29/35 :3/5    х= 19 5/7 4)20х+15,4=21      проверка  20*7/25+15,4=21    20х=21 - 15 2/5    20х=5 3/5    х=5 3/5 :20    х=7/25 5)х :0,7=2/35      проверка 1/25 :0,7=2/35    х=2/35 * 7/10    х=1/25 6)2,5х=1/11      проверка 2,5*2/55=1/11    2 1/2х=1/11    х=1/11 :2 1/2    х=2/55 7)37-х:0,2=36 2/3    проверка 37-1/15:0,2=36 2/3    х:1/5=36 2/3-37    х:1/5=1/3    х=1/3*1/5    х=1/15 8)8х+89 2/9=90    проверка 8*7/72+89 2/9=90    8х=90-89 2/9    8х=7/9    х=7/9 : 8    х=7/72
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Вычислите массу натрий гидроксида, что потратится на нейтрализацию нитратной кислоты массой 12,6 г.
Ответить
Русский язык
Окей окей Ответь на вопрос кроссворд разгадать путники с трудом разожгли в печке ??то ответ полный
Ответить
Английский язык
46648-587+(6865+56665) 57655-6876+6875 999:3
Ответить
Окружающий мир
Вокруг Грядок с клубникой фермер посадил разнообразные травы и луговые цветы. Сделал он это не для красоты, а для пользы дела. Задание: Объясни дей...
Ответить
Українська мова
Коли виникла залота орда
Ответить