10 главные достопримечательности россии
Биология
10 главные достопримечательности россии
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1- озеро Байкал 2 Ростовский Кремль 3-Петергоф 4-Нижегородской Кремль 5- Мамаев Курган и скульптура «Родина-мать зовет» 6-Псковский Кремль-Кром 7-Мечеть имени Ахмата Кадырова "Сердце Чечни" 8-Троице-Сергиева Лавра 9-Кижи 10-Коломенский Кремль
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