Помогите плиз!! Нужно просклонять словосочетания, выделить окончания прилогательных.: И.п., Р.п.,Д.п.,В.п.,Т.п.,П.п.- а)голубое небо; голубой цветок; б)дальнее поле; дальний звон; в) красная лента; громкая речь; г) сильные руки...

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Помогите плиз!! Нужно просклонять словосочетания, выделить окончания прилогательных.: И.п., Р.п.,Д.п.,В.п.,Т.п.,П.п.- а)голубое небо; голубой цветок; б)дальнее поле; дальний звон; в) красная лента; громкая речь; г) сильные руки; громкие голоса.

Автор: Гость