Составить 5 предложений от том что интересного тебя окркжает

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Составить 5 предложений от том что интересного тебя окркжает
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Каждый день я просыпаюсь и вижу этот прекрасный солнечный свет, который так ярко светит мне в окно. открывая занавес, передо мной открывается прекрасное голубое небо, бабушкин огород, большие красные цветы и весело бегающий Васька. как мне хорошо тогда становиться. я выбегаю во двор и весело мне, как никогда. как же прекрасно лето!
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