Составить 5 предложений от том что интересного тебя окркжает

Гость: Гость:

Каждый день я просыпаюсь и вижу этот прекрасный солнечный свет, который так ярко светит мне в окно. открывая занавес, передо мной открывается прекрасное голубое небо, бабушкин огород, большие красные цветы и весело бегающий Васька. как мне хорошо тогда становиться. я выбегаю во двор и весело мне, как никогда. как же прекрасно лето!