В р/б трапеции с основанием аd и bc угол а =63градуса найдите остальные углы

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В равнобедренной трапеции сумма углов при одной боковой стороне = 180° 180° - 63° = 117° - это ∠ b В равнобедренной трапеции углы при верхнем основании равны: ∠c = ∠b = 117°:, углы при нижнем основании равны: ∠d = ∠a = 63°.. Ответ: ∠b = ∠c = 117°; ∠d = 63°