10 примеров из художественной литературы с ПГС

Гость: Гость:

1) Он внезапно перестал икать, сердце его стукнуло и на мгновенье куда-то провалилось, потом вернулось, но с тупой иглой, засевшей в нем. (Булгаков "Мастер и Маргарита"). Здесь однородные сказуемые: стукнуло, провалилось, вернулось. 2) А и на этом месте стояли прежде и перестояли революцию дремучие, непрохожие леса. (Солженицын "Матренин двор"). Однородные сказуемые :стояли и перестояли. Однородные определения: дремучие, непрохожие. 3) Предобеденное, предприёмное время. (Булгаков "Собачье сердце"). Однородные определения: предобеденное, предприёмное. 4) Не жаль мне лет, растраченных напрасно, Не жаль души сиреневую цветь. (Есенин "Отговорила роща золотая"). Однородные дополнения: лет, цветь. 5) Гляну в поле, гляну в небо - И в полях и в небе рай. (Есенин " Гляну в поле... "). Однородные сказуемые: 2 раза гляну. 6) Через час пришли полк юнкеров и женский батальон. (Шолохов "Тихий Дон"). Однородные подлежащие: полк, батальон. 7) Сосны, березы, лиственницы мелькают по сторонам (Песков) . Однородные подлежащие: сосны, березы, лиственницы. 8) Сердце у меня начало биться тяжело и быстро (Паустовский) . Однородные обстоятельства: тяжело, быстро. 9) Еще более побледнев, он вытаращил глаза и в смятении подумал: "Этого не может быть!.. " (Булгаков "Мастер и Маргарита"). Однородные сказуемые: вытаращил, подумал. 10) Поздно вечером Лось отпустил рабочих и Гусева, погасил электричество, кроме лампочки над столом, и прилег, не раздеваясь, на железную койку, - в углу сарая, за треногой телескопа. (Толстой "Аэлита").