10 слов на что делать,и ещё 10 на что сделась,получается 20 слов)

Русский язык
10 слов на что делать,и ещё 10 на что сделась,получается 20 слов)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что делать?)- спать, летать, есть, смотреть, прыгать, плавать, читать, писать, умывать, лежать. что сделаьь?)- съесть, поглядеть, умыться, прыгнуть, прочитать, прогулять, нагнуться, списать, подремать, перечитать
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