Сочинение на тему "Подарок который хочешь подарить лучшему другу"Срочно.Заранее спасибо.Можно небольшое(80-100 слов)
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Сочинение на тему "Подарок который хочешь подарить лучшему другу"Срочно.Заранее спасибо.Можно небольшое(80-100 слов)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С моим лучшим другом, мы знакомы уже больше(определённый срок). Я знаю все его желания, увлечения. Мне доставляет радость с ним общаться. Подарок я буду выбирать по его интересам. Мой лучший друг футболист. Я ему могу подарить: мяч, щитки, остальные принадлежность для футбола. Ведь он дорог мне, я хочу сделать ему приятно.
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