Сочинение на тему "Подарок который хочешь подарить лучшему другу"Срочно.Заранее спасибо.Можно небольшое(80-100 слов)

Гость: Гость:

С моим лучшим другом, мы знакомы уже больше(определённый срок). Я знаю все его желания, увлечения. Мне доставляет радость с ним общаться. Подарок я буду выбирать по его интересам. Мой лучший друг футболист. Я ему могу подарить: мяч, щитки, остальные принадлежность для футбола. Ведь он дорог мне, я хочу сделать ему приятно.