10 цитат известных людей на различные проблемы ( Например: Проблема понимания совести и т.д.)

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"Слишком много людей тратят деньги, которых они не заработали, чтобы купить вещи, которые им не нужны, чтобы понравиться людям,которые им безразличны." - Уилл Смит. (Проблема жизни:) "Творчество происходит из конфликта идей."Донателла Версаче. (Проблема творческого кризиса) "Живите каждый день так, будто это последний день вашей жизни."Рэй Чарльз. (Проблема боязни смерти) "Даже будучи слепым можно вести интересную жизнь." Ашок Махадеван. (Проблема потери интереса к своей жизни) "Не бойтесь изменить свою жизнь, иначе кто-нибудь сделает это и не факт, что он сделает это в вашу пользу." Анна Павлова (Проблема лени для нужных поступков и дел) "Я умру с достоинством." Николай Васильевич Гоголь (Проблема чувства собственного достоинства) "Главное найти свою любовь." Александр Сергеевич Пушкин (Проблема любви) "Телевидение интересней чем люди." (Проблема потери общения) "Мама любит вас больше всех, не вынуждайте ее плакать." (Проблема отношения детей и матерей) "Нет ничего полезней поцелуев." Одри Хепберн (Проблема застенчивость)