100 словосочетаний (сущ + прил.)

Гость: Гость:

Сотню? Обалдеть. Внесу свою лепту. Начну, пожалуй: 1. красивый ребенок 2. вкусный десерт 3. небесное светило 4. радужное небо 5. яркие краски 6. розовые обои 7. яркое небо 8. небесные люди 9. серебряная цепочка 10. белый снег 11. морозный день 12. пушистый кот 13. маленький ребенок 14. злая собака 15. виноградный сок 16. бриллиантовое колье 17. винный погреб 18. бумажный наряд 19. мокрые волосы 20. лохматая кошка 21. страшное чудище 22. белый иней 23. светлый день 24. ветряная погода 25. соленая вода 26. черное море 27. теплый песок 28. вареная картошка 29. игривый луч 30. красная ягода