СПАСИБО! Вот задача 5 класса:Точки А,В,С лежат на одной прямой в том порядке ,в котором они перечислены.Длина отрезка АС равна 8 см.Найдите расстояние между серединами отрезков АВ и ВС?

Математика

СПАСИБО! Вот задача 5 класса:Точки А,В,С лежат на одной прямой в том порядке ,в котором они перечислены.Длина отрезка АС равна 8 см.Найдите расстояние между серединами отрезков АВ и ВС?

Автор: Гость