СПАСИБО! Вот задача 5 класса:Точки А,В,С лежат на одной прямой в том порядке ,в котором они перечислены.Длина отрезка АС равна 8 см.Найдите расстояние между серединами отрезков АВ и ВС?
Математика
СПАСИБО! Вот задача 5 класса:Точки А,В,С лежат на одной прямой в том порядке ,в котором они перечислены.Длина отрезка АС равна 8 см.Найдите расстояние между серединами отрезков АВ и ВС?
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