Чему равна вся велечина,если две пятых от этой велечины равны 100кг?А если две пятых равны 80 м?А если две пятых равны 60 мин?
Математика
Чему равна вся велечина,если две пятых от этой велечины равны 100кг?А если две пятых равны 80 м?А если две пятых равны 60 мин?
Ответ(ы):
Гость:
100/2*5=250 кг 80/2*5=200м 60/2*5=150 мин
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