246мм-9см 6мм сколько будет сантиметров

Математика
246мм-9см 6мм сколько будет сантиметров
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
я думаю так:23см 1мм
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