6-2 3 8-3 5 9-4 4 8-5 2 7-2 5 7-4 3 запиши в одном столбике равенства а в другом неравенства

Математика

6-2 3 8-3 5 9-4 4 8-5 2 7-2 5 7-4 3 запиши в одном столбике равенства а в другом неравенства

Автор: Гость