6-2 3 8-3 5 9-4 4 8-5 2 7-2 5 7-4 3 запиши в одном столбике равенства а в другом неравенства
Математика
6-2 3 8-3 5 9-4 4 8-5 2 7-2 5 7-4 3 запиши в одном столбике равенства а в другом неравенства
Ответ(ы):
Гость:
Неравенства-6-2=3,8-5=2,9-4=4. равенства-8-3=5,7-2=5,7-4=3.
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