Наиди закономерности по которым составлены ряды чисел и продолжи каждый ряд ещё на четыре числа 45 49 46 50 47... 7 11 22 26 37.. . 896 448 224 112

Математика
Наиди закономерности по которым составлены ряды чисел и продолжи каждый ряд ещё на четыре числа 45 49 46 50 47... 7 11 22 26 37.. . 896 448 224 112
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45 49 46 50 47 51 48 52 49 53 50
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