Наиди закономерности по которым составлены ряды чисел и продолжи каждый ряд ещё на четыре числа 45 49 46 50 47... 7 11 22 26 37.. . 896 448 224 112

Математика

Наиди закономерности по которым составлены ряды чисел и продолжи каждый ряд ещё на четыре числа 45 49 46 50 47... 7 11 22 26 37.. . 896 448 224 112

Автор: Гость