В какой стране специализируются на производстве чая и хлопка?" А)Куба Б)Бразилия В)Индия Г)Чили
История
В какой стране специализируются на производстве чая и хлопка?" А)Куба Б)Бразилия В)Индия Г)Чили
Ответ(ы):
Гость:
Индия- самая знаменитая срана по выращиванию хлопка и производству чая
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