В какой стране специализируются на производстве чая и хлопка?" А)Куба Б)Бразилия В)Индия Г)Чили

История
В какой стране специализируются на производстве чая и хлопка?" А)Куба Б)Бразилия В)Индия Г)Чили
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Индия- самая знаменитая срана по выращиванию хлопка и производству чая
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите плииз! в шестых классах 65 мальчиков и 55 девочек.Сколько примерно процен??ов мальчиков?девочек?
Ответить
Математика
246мм-9см 6мм сколько будет сантиметров
Ответить
Математика
6-2 3 8-3 5 9-4 4 8-5 2 7-2 5 7-4 3 запиши в одном столбике равенства а в другом неравенства
Ответить
Математика
1на одной газетной странице можно разместить не более 20 рекламных объявлений сколько объявлений можно разместить на 8 основных и 6 дополнительных ...
Ответить
Математика
Найди закономерности, по которым составлены ряды чисел, и продолжи каждый ряд ещё на четыре числа. 45,49,46,50,47...... 7,11,22,26,37... 896,...
Ответить