В какой стране специализируются на производстве чая и хлопка?" А)Куба Б)Бразилия В)Индия Г)Чили

История

В какой стране специализируются на производстве чая и хлопка?" А)Куба Б)Бразилия В)Индия Г)Чили

Автор: Гость