Помогите плииз! в шестых классах 65 мальчиков и 55 девочек.Сколько примерно процен??ов мальчиков?девочек?
Математика
Помогите плииз! в шестых классах 65 мальчиков и 55 девочек.Сколько примерно процен??ов мальчиков?девочек?
Ответ(ы):
Гость:
65+55=120 ребят в классе. Это 100%. 65*100:120 = 54,2% мальчиков 55*100:120 = 45,8% девочек
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Математика
1на одной газетной странице можно разместить не более 20 рекламных объявлений сколько объявлений можно разместить на 8 основных и 6 дополнительных ...
Математика
Найди закономерности, по которым составлены ряды чисел, и продолжи каждый ряд ещё на четыре числа. 45,49,46,50,47...... 7,11,22,26,37... 896,...