Пословицы о Родине с объяснением смысла
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Пословицы о Родине с объяснением смысла
Ответ(ы):
Гость:
Человек без Родины как соловей без песни. ( человек не сможет прожить без родины). Для Родины своей сил не жалей. ( трудись на благо Родины).
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