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1000xy:25 найди значение коифицента
Математика
1000xy:25 найди значение коифицента
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1000/25=40 коэфициэнт
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