102,4+x:3,21=50 решите уравнение
Математика
102,4+x:3,21=50 решите уравнение
Ответ(ы) на вопрос:
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102,4+х:3,21=50 х:3,21=50-102,4 х=(-52,4)*3,21 х=-168,204
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