На сколько произведение чисел 23,76 и103,46 больше частного чисел 9,135 и8,7
Математика
На сколько произведение чисел 23,76 и103,46 больше частного чисел 9,135 и8,7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
23,76*103,46 = 2458,2 9.135 / 8,7 = 1.05 2458.2 / 1.05 = 2341.14 Ответ в 2341 раза
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