При некоторых значениях a и b выполняются равенства a - b = 7, ab = 4. Найдите при тех же з??ачениях a и b значение выражения ( a + b ) ² .
Алгебра
При некоторых значениях a и b выполняются равенства a - b = 7, ab = 4. Найдите при тех же з??ачениях a и b значение выражения ( a + b ) ² .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7²=a²-2*4+b² a²+b²=49+8=57 (a+b)²=a²+2ab+b²=57+2*4=65
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Биология
Скорость движения воды по трахеидам липы 15 см^3 за 1 минуту ,а скорость движения жидкости по трахеидам пихты в 2 раза меньше. Определите скорость ...
Английский язык
Математика