При некоторых значениях a и b выполняются равенства a - b = 7, ab = 4. Найдите при тех же з??ачениях a и b значение выражения ( a + b ) ² .

Алгебра

При некоторых значениях a и b выполняются равенства a - b = 7, ab = 4. Найдите при тех же з??ачениях a и b значение выражения ( a + b ) ² .

Автор: Гость