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5ч 20 мин перевести в минуты
Математика
5ч 20 мин перевести в минуты
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Гость:
1 час = 60 минут 5 часов = 300 минут 300+20=320 минут
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