Сделать доклад/сообщение по интересным передвижениям животных

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Скользят по поверхности амебы, грибы миксомицеты, слизни, улитки и другие животные. Улитка может ползти по гладкому стеклу, поднимаясь снизу вверх. Дождевые черви ползают, цепляясь щетинками за неровности грунта, змеи и безногие ящерицы используют для этого щитки и чешуйки, пиявки – присоски, но большинство животных передвига­ются с помощью конечностей. Способ передвижения на ко­нечностях значительно уменьшает трение. Тело не волочится по земле, а поддерживается на весу. Как следствие этого значительно возрастает скорость движения – бегом, иногда прыжками (кузнечики, кенгуру). Животные могут бегать и прыгать не только по суше, но и по воде (водомерки, подуры). Они активно плавают, используя для этого различные греб­ные органы: мерцательные волоски или реснички (инфузо­рии), жгутики (эвглена, вольвокс, различные зооспоры, спер­матозоиды), конечности (водяные жуки, водоплавающие птицы, тюлени, моржи), специальные плавники (рыбы, голо­вастики, хвостатые земноводные, китообразные).Тело рыбы не имеет резкого разделения на голову и ту­ловище. Оно похоже на двойной клин, толстый конец кото­рого представляет собой голову, тонкий – хвостовой плав­ник. Поэтому сопротивление воды при ее движении сведено к минимуму. Так как рыба толще спереди, чем сзади, сверху шире, чем снизу, то центр тяжести ее должен располагаться ближе к голове и спине, чем к хвосту и брюху. Вследствие этого она не имеет устойчивого равновесия и сразу перевер­нулась бы вверх брюхом через голову, если бы ей не прида­вали устойчивость плавники, главным образом грудные. Плавники на спине и на брюшной стороне представляют со­бой своего рода киль. Органом движения у большинства рыб является хвост, который, ударяясь о воду справа налево и слева направо, сообщает рыбе скорость поступательного дви­жения.Наибольшая сила удара возникает при разгибании хвоста. Движения хвоста у рыбы очень сходны с работой пароход­ного винта, но первый значительно совершеннее, так как он способен изменять свой вид и величину и таким образом может или ускользать от воды, или давить на нее с необхо­димой силой.Угорь движется змееобразно. Скаты плавают при помощи изгибающихся краев тела, а игла-рыба и морские коньки – посредством колебательных движений спинного плавника. Морской конек движется в вертикальном положении, держа голову под прямым углом. Луна-рыба совсем потеряла способность к активному движению. Хвостовой плавник у нее отсутствует, мускулатура редуцирована, и она плавает “по воле волн”.Интересна рыба-парусник, похожая на меч-рыбу, на длин­ном теле (3-4 м) имеет полутораметровой высоты спинной плавник и хвостовой в виде полумесяца. Выставив спинной плавник из воды, рыба плывет по ветру, как под парусом, а хвост с таким своеобразным плавником служит рулем. Так парусник, используя силу ветра, может передвигаться без затраты энергии.Плохо плавающая рыба-прилипало нашла еще более на­дежный и очень удобный способ передвижения по морям и океанам – на “бесплатном” транспорте. У этой оригинальной рыбы (длиной 30-40 см) на голове имеется овальная при­соска, образовавшаяся из спинного плавника. Прикладывая ее к крупной рыбе (чаще к акуле) и растягивая, прилипало создает в присоске безвоздушное пространство и прочно при­сасывается к своему транспорту. Здесь же непрошеный пас­сажир находит и пищу в виде остатков поедаемых акулой жертв. Иногда прилипалы прикрепляются к днищам кораб­лей. Жители некоторых островов Тихого океана используют прилипал для ловли черепах, опуская их в воду на веревках. С их помощью можно подтащить к лодке черепаху весом до 25 кг.