Названия музея который открыл Петр Первый
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Названия музея который открыл Петр Первый
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Гость:
Кунсткамера. Музей антропологии и этнографии - один из старейших этнографических музеев мира. Он был открыт в 1714 по указу Петра Первого и стал первым общедоступным музеем России.
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