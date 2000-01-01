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20ц 75кг перевести в кг
Математика
20ц 75кг перевести в кг
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2075 кг 1 -центнер =100 кг 20=2000 2000+75=2075
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