Остаток от деления 423:40- Прошууу!

Математика
Остаток от деления 423:40- Прошууу!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Остаток 23 400:40=100 . 23на 40 не делится остаток 23
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