Диагональ BD параллелограмма ABCD является его высотой (перпендикулярна AD) и равна п??ловине стороны AB. Найдите расстояние от точки B до прямой CD
Геометрия
Диагональ BD параллелограмма ABCD является его высотой (перпендикулярна AD) и равна п??ловине стороны AB. Найдите расстояние от точки B до прямой CD
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