ХИМИЯ! Помогите с небольшой задачей. К 240 г 7,5%-го раствора щавелевой кислоты добавили 14 г гидроксида калия. Вычислите массовые доли солей в образовавшемся растворе. Нужно полное решение. Ответы должны быть такими: W (HOOC-C...

Химия

ХИМИЯ! Помогите с небольшой задачей. К 240 г 7,5%-го раствора щавелевой кислоты добавили 14 г гидроксида калия. Вычислите массовые доли солей в образовавшемся растворе. Нужно полное решение. Ответы должны быть такими: W (HOOC-COOK)=7,56% ; W(KOOC-COOK)=3,26%

Автор: Гость