ХИМИЯ! Помогите с небольшой задачей. К 240 г 7,5%-го раствора щавелевой кислоты добавили 14 г гидроксида калия. Вычислите массовые доли солей в образовавшемся растворе. Нужно полное решение. Ответы должны быть такими: W (HOOC-C...

Химия
ХИМИЯ! Помогите с небольшой задачей. К 240 г 7,5%-го раствора щавелевой кислоты добавили 14 г гидроксида калия. Вычислите массовые доли солей в образовавшемся растворе. Нужно полное решение. Ответы должны быть такими: W (HOOC-COOK)=7,56% ; W(KOOC-COOK)=3,26%
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