X-1:x+2 + x:x-2 = 8:x2-4
Алгебра
X-1:x+2 + x:x-2 = 8:x2-4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
((x-1)(x-2)+x(x+2))/(x²-4)-(8/(x²-4)=0 (x²-2x-x+2+x²+2x)-8)/(x²-4)= =0 2x²-x-6=0 D=b²-4ac(a=2,b=-1,c=-6) D=1+48=49=7² x1,x2=(-b+-корень изD)/2a x1=(1-7)/4=(-6)/4= -1.5 x2=(1+7)/4=8/4=2 ответ: x=2
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