Пров сл к слову пелену

Русский язык
Пров сл к слову пелену
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пелену -пелёнка,пелёночка
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