Записать 3 пищевых цепи любых сообществ,
Биология
Записать 3 пищевых цепи любых сообществ,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Листья картофеля → личинка колорадского жука → дрозд Фитопланктон → зоопланктон → креветка → краб Трава → антилопа → лев
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