Скорость движения воды по трахеидам липы 15 см^3 за 1 минуту ,а скорость движения жидкости по трахеидам пихты в 2 раза меньше. Определите скорость движения жидкости по трахеидам у пихты! Помогите пожалуйста!

Биология
Скорость движения воды по трахеидам липы 15 см^3 за 1 минуту ,а скорость движения жидкости по трахеидам пихты в 2 раза меньше. Определите скорость движения жидкости по трахеидам у пихты! Помогите пожалуйста!
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15/2 получается 7,5 см3
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