Скорость движения воды по трахеидам липы 15 см^3 за 1 минуту ,а скорость движения жидкости по трахеидам пихты в 2 раза меньше. Определите скорость движения жидкости по трахеидам у пихты! Помогите пожалуйста!

Биология

Скорость движения воды по трахеидам липы 15 см^3 за 1 минуту ,а скорость движения жидкости по трахеидам пихты в 2 раза меньше. Определите скорость движения жидкости по трахеидам у пихты! Помогите пожалуйста!

Автор: Гость