Ответьте пожалуйста на вопросы из преступления и наказания. После преступления. 1.Как чувствует себя убийца?(Раскольников) 2.Для чего пришла повестка? 3.При каких обстоятельствах Раскольников знакомится с Соней Мармеладовой? 4...
Литература
Ответьте пожалуйста на вопросы из преступления и наказания. После преступления. 1.Как чувствует себя убийца?(Раскольников) 2.Для чего пришла повестка? 3.При каких обстоятельствах Раскольников знакомится с Соней Мармеладовой? 4.Что общего между Соней и Родионом?В чем их разница?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Убив старуху-процентщицу, Раскольников не почувствовал от этого удовлетворения. Он даже не воспользовался теми деньгами, которые украл у нее. Герой мучился угрызениями совести, впал в бессознательное, лихорадочное состояние. 3) Родион Романович сначала знакомится с отцом Сони. А первая его встреча с ней происходит, если я не ошибаюсь, в день смерти Мармеладова. 4) Они оба "опустились". Если Соня "пошла по желтому билету", то Раскольников даже совершает убийство. Но девушка, в отличие от героя, чиста душой, она очень религиозна.
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