Признаки модернизации и феодальных отношений

Гость: Гость:

1. Экономика основана на примитивном ремесле и сельском натуральном хозяйстве. Используются в основном ручные орудия труда. Промышленность либо совсем незначительно развита, либо полностью отсутствует. Большая часть населения проживает на селе, занимаясь сельским хозяйством. 2. Господство государственной, общинной форм собственности; а частная неприкосновенной не является. Материальные блага распределяются в зависимости от занимаемого человеком положения в социальной иерархии. 3. Темпы экономического роста являются низкими. 4.Социальная структура практически неизменна. Человек рождается в определенном сословии или касте и не меняет своего положения на протяжении всей жизни. Основными социальными ячейками являются община и семья. 5. Консервативность общества. Любые изменения происходят медленно и спонтанно. 6. Поведение человека регулируется верованиями, обычаями, корпоративными принципами и нормами. Самостоятельность и индивидуальность не поощряется. Социальная группа определяет нормы поведения для личности. Человек не анализирует свое положение, он стремится приспособиться к окружающей обстановке. Все происходящее с ним он оценивает с позиции социальной группы, к которой относится. 7. Аграрное общество предполагает сильную власть армии и церкви, обычный человек отстранен от политики. 8. Ограниченное количество образованных людей, преобладание устной информации над письменной. 9. Приоритет духовной сферы над экономической, человеческая жизнь воспринимается как осуществление божественного промысла.