Помогите найти корни уравнения плиз срочно♡♤♡♢♧♤♡♢♢♤♡♢♢♤♢♢♤♢♡♡♡♤ (4,9+3,5x) (7x-2,8)=0
Математика
Помогите найти корни уравнения плиз срочно♡♤♡♢♧♤♡♢♢♤♡♢♢♤♢♢♤♢♡♡♡♤ (4,9+3,5x) (7x-2,8)=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4,9+3,5x=0 3,5x=-4,9 x=-4,9:3,5 x=-1,4 ------ 7x-2,8=0 7x=2,8 x=2,8:7 x=0,4 ответ(-1,4 ;0,4)
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