104 номер пожалуйста очень срочно

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104 номер пожалуйста очень срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
И.п. кто? матрос, что? канат, что? дождь, что? корабль. Р.п. кого? матроса, чего? каната, чего? дождя,чего? корабля. Д.п.кому? матросу,  чему? канату, чему? дождю,чему? короблю. В.п.кого? матроса, что? канат, что? дождь,что? корабль. Т.п. кем? матросом,чем? канатом,чем? дождём, чем? короблём. П.п. о ком? о матросе, о чём? о канате, о чём? о дожде,о чём о коробле.
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