11 088 : 132 • 520 - 191 151 : 951 • 20 = ?
Математика
11 088 : 132 • 520 - 191 151 : 951 • 20 = ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11 088 : 132 • 520 - 191 151 : 951 • 20 = 39 660 11088/132=84 84*520=43680 191151/951=201 201*20=4020 43680-4020=39660
Гость:
11 088 : 132 • 520 - 191 151 : 951 • 20 = 39660 1) 11088:132=84 2) 84х520=43680 3) 191151\951= 201 4) 201х20=4020 5) 43680-4020=39660
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