11. начертите окружность, радиус которой равен: 1) 2 см; 2) 4 см; 3) 3,5 см. 13. начертите окружность. отметьте точку, лежащую внутри окружности. отметьте ее буквой В. проведите ходы через эту точку. сколько ход можно прове...

Геометрия

11. начертите окружность, радиус которой равен: 1) 2 см; 2) 4 см; 3) 3,5 см. 13. начертите окружность. отметьте точку, лежащую внутри окружности. отметьте ее буквой В. проведите ходы через эту точку. сколько ход можно провести через точку В?

Автор: Гость