11. начертите окружность, радиус которой равен: 1) 2 см; 2) 4 см; 3) 3,5 см. 13. начертите окружность. отметьте точку, лежащую внутри окружности. отметьте ее буквой В. проведите ходы через эту точку. сколько ход можно прове...
Геометрия
11. начертите окружность, радиус которой равен: 1) 2 см; 2) 4 см; 3) 3,5 см. 13. начертите окружность. отметьте точку, лежащую внутри окружности. отметьте ее буквой В. проведите ходы через эту точку. сколько ход можно провести через точку В?
Ответ(ы):
Гость:
1 бери линейку и отмеряй 2см и черти
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