Запишите текст и выделите в словах те части,в которых находятся пропущенные орфограммы. Если не сумеете проверить какую-либо орфограмму самостоятельно, попробуйте сделать это при помощи одного из слов, записанных после текста. ...

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Запишите текст и выделите в словах те части,в которых находятся пропущенные орфограммы. Если не сумеете проверить какую-либо орфограмму самостоятельно, попробуйте сделать это при помощи одного из слов, записанных после текста. Запишите в конце упражнения это слово и выделите в нём ту часть, которая помогла вам проверить орфограмму. Ясным осенним утром старый с довник услышал возле дома песню скворца. Забавная песня! То в ней слышится звучная флейта иволги, то щ бетание ласточки, то серебр ная трель жаворонка. Всё,что послушал, всё,что з помнил-скрип телеги, щёлканье п стушьего кнута,стук мельничного кол са, - всё перенял скворец и (ф)плёл в свою песню. Слова для проверки орфограмм в аффиксах основы: подучить, овсяный,вносить,запись.

Автор: Гость