Скласті 7 неповних однозначних речень

Українська мова
Скласті 7 неповних однозначних речень
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 Я знаю життя з усіх боків і тих, що завжди не задоволені чимось – і в будь-якій ситуації починають тривожитися.  Гонта з ЗалізнякоЙтрубки закурили.  Страшно закурили . Йдуть та й ідуть, чорні, похилі, мокрі, нещасні, немов каліки-журавлі... Йдуть і зникають у сірій безвісті (М. Коцюбинський  Ми скликали зібрання виборців і він представлявся виборцям. Промовляв (І.  Франко). Я старий чоловік. Бідний чоловік (І. Франко). На Чубинського напав тепер страх. Ганебний, підлий страх (О. Довженко Уже й час літній настав, спека стоїть нестерпна, а тут в холодочку ми сидимо і згадуємо, а ви…(  А москалі їй назустріч, Як один, верхами  Все, що на умі, то й на язиці Тихе батьківське поле за поліським селом розляглось. Все чекає когось, не діждеть- ся когось Купив уранці два тюльпани, один віддав тобі .
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