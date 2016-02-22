Зробити аналіз іменника дубом у такій послідовності: 1. Аналізоване слово. 2.На яке питання відповідає? 3.Яка це частина мови? 4.Назва власна чи загальна.5.істота чи не неістота.6.Рід 7.Число.8.З якими слова в реченні зв:язане?

Українська мова

Зробити аналіз іменника дубом у такій послідовності: 1. Аналізоване слово. 2.На яке питання відповідає? 3.Яка це частина мови? 4.Назва власна чи загальна.5.істота чи не неістота.6.Рід 7.Число.8.З якими слова в реченні зв:язане?

Автор: Гость