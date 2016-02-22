Зробити аналіз іменника дубом у такій послідовності: 1. Аналізоване слово. 2.На яке питання відповідає? 3.Яка це частина мови? 4.Назва власна чи загальна.5.істота чи не неістота.6.Рід 7.Число.8.З якими слова в реченні зв:язане?

Українська мова
Зробити аналіз іменника дубом у такій послідовності: 1. Аналізоване слово. 2.На яке питання відповідає? 3.Яка це частина мови? 4.Назва власна чи загальна.5.істота чи не неістота.6.Рід 7.Число.8.З якими слова в реченні зв:язане?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1. Дубом 2. Чим?  3. Іменник 4. Загальна 5. Неістота 6. Чоловічий рід 7. Однина 8. Речення немає..., зв`язати ні з чим.
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