Зробити аналіз іменника дубом у такій послідовності: 1. Аналізоване слово. 2.На яке питання відповідає? 3.Яка це частина мови? 4.Назва власна чи загальна.5.істота чи не неістота.6.Рід 7.Число.8.З якими слова в реченні зв:язане?
Українська мова
Зробити аналіз іменника дубом у такій послідовності: 1. Аналізоване слово. 2.На яке питання відповідає? 3.Яка це частина мови? 4.Назва власна чи загальна.5.істота чи не неістота.6.Рід 7.Число.8.З якими слова в реченні зв:язане?
Ответ(ы):
Гость:
1. Дубом 2. Чим? 3. Іменник 4. Загальна 5. Неістота 6. Чоловічий рід 7. Однина 8. Речення немає..., зв`язати ні з чим.
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