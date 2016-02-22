Составьте слово из букв п о т а н к и так, чтобы 1 буква была - н, последняя - к. спасиб?? заранее
Русский язык
Составьте слово из букв п о т а н к и так, чтобы 1 буква была - н, последняя - к. спасиб?? заранее
Ответ(ы):
Гость:
Н а п и т о к -Напиток!
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