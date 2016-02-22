Составьте слово из букв п о т а н к и так, чтобы 1 буква была - н, последняя - к. спасиб?? заранее

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Составьте слово из букв п о т а н к и так, чтобы 1 буква была - н, последняя - к. спасиб?? заранее

Автор: Гость