Сделать примеры удобным способом:7200 :9,5600:7.
Математика
Сделать примеры удобным способом:7200 :9,5600:7.
Ответ(ы):
Гость:
72*9=8и с права приписать два 0=800 56*7=8 и с права приписать два 0=800
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