Составить 5 предложений на казахском языке любые
Қазақ тiлi
Составить 5 предложений на казахском языке любые
Ответ(ы):
Гость:
Мен кеше мектепке барып келдiм. Ол маган жазбады. Анам маган тамак сатып алды. Бугiн мен казак тилнен бес алдым. Алияда шешесi риэлтор болып жумыс iстедi.
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